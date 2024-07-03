В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Местные телеграмм-каналы публикуют видео - над городом поднимается густой дым, передает УНН со ссылкой на Донбас.Реалии.

Детали

Дончане пишут о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка".

Источники издания в городе сообщают, что предварительно прилетело в районе улицы Светлого Пути, это граница Буденновского и Ленинского района.

Оккупационные власти и украинское командование взрывов не комментировали.