Сергей Верланов: в сводный бюджет уже поступило на 16,2% средств больше, чем в январе - ноябре 2018 года

"Несмотря на факторы, сдерживающие рост поступлений налогов, а это, в частности, низкая инфляция, рост курса национальной валюты, снижение объема налогооблагаемых операций по НДС, налоговой службе удается обеспечивать выполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Более того, некоторые годовые показатели уже перевыполняются", - подчеркнул Сергей Верланов.

По информации, которую обнародовала Государственная налоговая служба, по состоянию на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. То есть все средства, которые будут оплачены в декабре, уже являются дополнительными сверхплановых поступлениями.

Как сообщает ГНС, за 11 месяцев в местные бюджеты обеспечено поступление 242,3 млрд грн. Это на 38,5 млрд грн, или на 18,9% превышает показатели прошлого года.

В целом по платежам, которые контролируются ГНС, в январе - ноябре 2019 года в сводный бюджет обеспечено поступление (сальдо) в сумме 662,0 млрд грн. Это на 92,4 млрд грн, или на 16,2% больше, чем в январе - ноябре 2018 года.

По словам главы ГНС, динамика роста поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщал, что налоговики сосредоточились на аналитических методах работы, которые проявляют уклонистов от уплаты налогов, что позволяет сократить количество проверок у добросовестных плательщиков. Такие методы, по словам главного налоговика, уже приносят результаты по увеличению налоговых поступлений.