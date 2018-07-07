Сенцов: чувствую себя нормально, не смотря на 51 день голодовки

“Я чувствую себя нормально, не смотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть”, — написал Сенцов.

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Также в письме он описывает процедуру написания и отправления-получения писем в колонии, говорит, что связаться по международной телефонной связи из колонии возможности практически нет, так как на весь лагерь всего один телефонный автомат, на звонок с которого необходимо специальное разрешение руководства колонии, а в его случае получить таковое практически не реально.

Напомним, зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.