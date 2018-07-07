Сенцов: почуваюсь нормально, не зважаючи на 51 день голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Засуджений в Росії за надуманими звинуваченнями український режисер Олег Сенцов заявляє, що почувається відносно нормально, не зважаючи на 51 день голодування. Про це він написав у листі українській актрисі Риммі Зюбіній, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Я почуваю себе нормально, не дивлячись на 51 день, звичайно не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров'я - кожен бачить те, що хоче бачити", - написав Сенцов.
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Також в листі він описує процедуру написання і відправлення-отримання листів в колонії, каже, що зв'язатися з міжнародного телефонного зв'язку з колонії можливості практично немає, так як на весь табір всього один телефонний автомат, на дзвінок з якого необхідний спеціальний дозвіл керівництва колонії, а в його випадку отримати таке практично не реально.
Нагадаємо, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони Андрій Кондратьєв заявив, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув'язненими між Росією і Україною.