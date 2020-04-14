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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34554 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43106 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58701 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59701 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101307 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130584 просмотра

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Сенатор Сандерс поддержал Байдена как кандидата в президенты США: Вы нужны в Белом доме

Сенатор Сандерс поддержал Байдена как кандидата в президенты США: Вы нужны в Белом доме

Киев  •  УНН

 • 16094 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 13 апреля официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента США, сообщает CNN и другие американские СМИ, передает УНН.

“Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все, что могу, чтобы это произошло, Джо”, — сказал Сандерс во время прямой трансляции, организованной кампанией в поддержку Байдена как кандидата.

“Сегодня я прошу всех американцев, я прошу каждого демократа, я прошу каждого независимого, я прошу много республиканцев, чтобы они собрались вместе в этой кампании, чтобы поддержать вашу кандидатуру, которую я одобряю”, — подчеркнул Сандерс, обращаясь к Байдену.

Джо Байден поблагодарил Берни Сандерса за поддержку, сказав, что для него этот шаг “очень много значит”. “Я собираюсь воспользоваться вашей поддержкой не просто для победы в кампании, но и для управления”, — добавил Байден.

Ранее в этом месяце, 8 апреля, сенатор Берни Сандерс прекратил кампанию выдвижения своей кандидатуры в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Решение Сандерса позволит бывшему вице-президенту США Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу. Голосование на выборах президента США запланировано на 3 ноября 2020 года.

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