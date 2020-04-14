Сенатор Сандерс поддержал Байдена как кандидата в президенты США: Вы нужны в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 13 апреля официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента США, сообщает CNN и другие американские СМИ, передает УНН.
“Вы нужны нам в Белом доме. Я сделаю все, что могу, чтобы это произошло, Джо”, — сказал Сандерс во время прямой трансляции, организованной кампанией в поддержку Байдена как кандидата.
“Сегодня я прошу всех американцев, я прошу каждого демократа, я прошу каждого независимого, я прошу много республиканцев, чтобы они собрались вместе в этой кампании, чтобы поддержать вашу кандидатуру, которую я одобряю”, — подчеркнул Сандерс, обращаясь к Байдену.
Джо Байден поблагодарил Берни Сандерса за поддержку, сказав, что для него этот шаг “очень много значит”. “Я собираюсь воспользоваться вашей поддержкой не просто для победы в кампании, но и для управления”, — добавил Байден.
Ранее в этом месяце, 8 апреля, сенатор Берни Сандерс прекратил кампанию выдвижения своей кандидатуры в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Решение Сандерса позволит бывшему вице-президенту США Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу. Голосование на выборах президента США запланировано на 3 ноября 2020 года.