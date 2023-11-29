Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине
Киев • УНН
На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.
Сенат США начнет рассмотрение законопроектов о помощи Израилю и Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер, добавив, что законопроект о помощи необходим даже при отсутствии согласия с республиканцами по финансированию мер по безопасности южных границ США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Я собираюсь поставить их на голосование на следующей неделе, надеюсь, с двухпартийной поддержкой, потому что это единственный способ сделать это
Контекст
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подал законопроект о временном финансировании федерального правительства, где предлагал не включать в него помощь Украине и Израилю и деньги на защиту южных границ США. По мнению спикера, вопрос выделения средств на помощь Израилю, Украине и на укрепление границы должен рассматриваться в отрыве от законопроекта о финансировании правительства, чтобы избежать шатдауна.
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Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Белый дом призывает Конгресс как можно быстрее одобрить помощь Украине. По его словам, национальным интересам Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить и поддерживать финансирование помощи, в частности Украине.
Сенат США на следующей неделе рассмотрит законопроекты о помощи Израилю и Украине
На следующей неделе Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи Израилю и Украине, причем лидер большинства Шумер настаивает на двухпартийной поддержке, несмотря на разногласия по финансированию безопасности южной границы США.
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