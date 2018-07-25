Сенат Польши без поправок принял изменения в судебную систему

Спикер Сената Станислав Карчевский обвинил оппозицию в препятствовании и умышленном затягивании обсуждения. Он сказал журналистам, что эти политические круги не хотят изменений в судебной системе.



"Они хотят, чтобы все осталось так, как было. Однако общество и мы знаем, что изменения в судопроизводстве необходимы", - заявил Станислав Карчевский.

После голосования оппозиция обвинила спикера в ограничении их возможности высказывания. По обращению одного из сенаторов "Права и справедливости" парламентариев "Гражданской платформы" лишили возможности представления дополнительных обоснований для поправок.

Богдан Клих с "Гражданской платформы" сообщил, что он обратится в суд.



"Речь не идет о хороших манерах, потому что мы уже не надеемся на них. Речь идет о нарушении регламента", - сказал он.

"Гражданская платформа" требовала отклонения законопроекта в целом. По словам сенатора "Гражданской платформы", вице-спикера Сената Богдана Борусевича, изменения нарушают конституцию и европейское законодательство. Он добавил, что поправки нарушают также основные принципы верховенства права.

"Когда исполнительная власть подчиняет себе суды, их решения перестает признавать Европейский Союз. Ситуация выглядит довольно трагично", - отметил сенатор от "Гражданской платформы".

Одной из главных изменений, которое было предложено "Правом и справедливостью", является ускорение процедуры подачи президентом списка кандидатов на должность председателя Верховного суда. Согласно новым правилам, для этого потребуются голоса 80 из 120 судей Верховного суда, а не 110, как было раньше.

По словам сенатора от правящей партии "Право и справедливость" Яна Яцковского, принятые изменения улучшат работу судов. Яцковский также считает необоснованными доводы о нарушении европейского законодательства.

"В европейском законодательстве отсутствуют стандарты, описывающие принципы верховенства права. В каждой из стран ЕС примерно подобные системы разделения властей с определенной задачей судов, однако, конкретные вопросы по процедурам создания и назначения регулируются национальным законодательством", - отметил сенатор от партии власти.

Дебаты сенаторов сопровождались протестами у здания Сейма в Варшаве и в ряде польских городов. Их участники требовали отклонить предложенные руководящей партией изменения.

Принятый Сенатом Польши пакет изменений теперь внесут на подпись президента.



Как сообщал УНН, Европейская комиссия начала процедуру против Польши.

В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебном кругу, как это делалось раньше. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Право и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.