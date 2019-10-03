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Семенченко требует прекратить импорт электроэнергии из России

Киев • УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В условиях войны не может быть никаких экономических связей с агрессором, тем более, покупки электроэнергии у Российской Федерации. Об этом заявил экс-народный депутат Семен Семенченко, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

Семенченко требует прекратить импорт электроэнергии из России

"Мое отношение к импорту электроэнергии отрицательное. Потому что мы находимся с РФ в состоянии войны. Пусть и необъявленной. И с экономической точки зрения нельзя оценивать такой аспект, как импорт, нужно добавлять военно-политическую складовую. А она такова: если во время войны мы находимся в зависимости от страны-агрессора, то мы подставляемся под удар, да еще и финансируем их угольную отрасль, их энергетику - потребляем их электроэнергию", - отметил Семен Семенченко.

По его мнению, стоит прекратить любые поставки электроэнергии из России.

"Я категорически против. Я бы советовал вообще нашему президенту и правительству до конца войны забыть о существовании такой страны, как Россия, в качестве поставщика чего бы то ни было. И даже там, где мы не можем обойтись, скажем, ядерное топливо, - пяти лет было достаточно, чтобы найти альтернативные источники поставок. Если мы увеличиваем нашу зависимость от врага, то это продолжение политики капитуляции", - сообщил Семен Семенченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.

Импорт из России стал возможен благодаря исправлению, которое инициировал Андрей Герус путем внесения "изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

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