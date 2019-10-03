Семенченко вимагає припинити імпорт електроенергії з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В умовах війни не може бути ніяких економічних зв'язків з агресором, тим паче, покупки електроенергії у Російської Федерації. Про це заявив екснародний депутат Семен Семенченко, передає УНН із посиланням на Gazeta.ua.
"Моє ставлення до імпорту електроенергії негативне. Тому що ми знаходимося з РФ у стані війни. Нехай і неоголошеної. І з економічної точки зору не можна оцінювати такий аспект, як імпорт, потрібно додавати військово-політичну складову. А вона така: якщо під час війни ми знаходимося в залежності від країни-агресора, то ми підставляємося під удар та ще й фінансуємо їх вугільну галузь, їх енергетику - споживаємо їх електроенергію", - зазначив Семен Семенченко.
На його думку, варто припинити будь-які поставки електроенергії з Росії.
"Я категорично проти. Я б радив взагалі нашому президенту й уряду до кінця війни забути про існування такої країни, як Росія, як постачальник чого б то не було. І навіть там, де ми не можемо обійтися, скажімо, ядерне паливо, - п'яти років було достатньо, щоб знайти альтернативні джерела поставок. Якщо ми збільшуємо нашу залежність від ворога, то це продовження політики капітуляції", - повідомив Семен Семенченко.
Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт.
Імпорт з Росії став можливий завдяки виправленню, яке ініціював Андрій Герус шляхом внесення "змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".