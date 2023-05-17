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Секретная служба США расследует вторжение в дом Джейка Салливана - Washington Post

Секретная служба США расследует вторжение в дом Джейка Салливана - Washington Post

Киев • УНН

 • 706049 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. По словам трех правительственных источников Washington Post, секретная служба США расследует, как мужчина вошел в дом советника президента Байдена по национальной безопасности посреди ночи примерно две недели назад и не был обнаружен агентами, охраняющими его дом, пишет УНН.

Детали

Неизвестный мужчина вошел в дом Джейка Салливана около 3 часов ночи в конце апреля, указали два человека, проинформированных об инциденте. По словам одного из них, следов взлома в доме не было.

Салливан имеет круглосуточную охрану секретной службы. Но агенты, дислоцированные возле дома, не знали, что злоумышленник проник в дом, расположенный в районе Вест-Энд в Вашингтоне, пока этот человек уже не ушел, а Салливан не вышел наружу, чтобы предупредить агентов.

По словам источников, злоумышленник, похоже, был в состоянии алкогольного опьянения и не мог понять, где он находится. По их словам, нет никаких доказательств того, что этот человек знал Салливана или пытался причинить ему вред.

Салливан живет со своей женой Маргарет Гудлендер, бывшим советником генерального прокурора Меррика Гарланда, которая сейчас работает в антимонопольном отделе Министерства юстиции.

В заявлении Секретной службы говорится, что они начали расследование инцидента и того, как злоумышленник проник в дом Салливана незамеченным.

Агентство заявило, что считает нарушение безопасности предметом серьезного беспокойства.

«Хотя защищающийся не пострадал, мы серьезно относимся к этому вопросу и начали всестороннее расследование для проверки всех аспектов случившегося», — заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми в ответ на запрос The Washington Post. «Любое отклонение от наших защитных протоколов недопустимо, и в случае обнаружения персонал будет привлечен к ответственности».

Гульельми добавил, что секретная служба приняла дополнительные меры безопасности в отношении Салливана и вокруг его дома до завершения расследования.

Контекст

Хотя Салливан не пострадал, инцидент вызвал тревогу среди очень небольшой группы представителей Белого дома и сотрудников национальной безопасности, которые узнали об этом эпизоде, особенно потому, что в 2021 году Секретная служба повысила уровень безопасности для советника по национальной безопасности, старшего помощника президента, который координирует дипломатические и военные дела.

Ранее советники по национальной безопасности получали защиту Секретной службы только тогда, когда они выезжали за пределы Вашингтона, по словам высокопоставленного сотрудника по национальной безопасности и бывшего руководителя Секретной службы.

Ситуация изменилась после того, как ФБР раскрыло иранский заговор в 2021 году с целью убийства Джона Болтона, тогдашнего советника по национальной безопасности в отставке, который служил при президенте Дональде Трампе.

Инцидент в доме Салливана произошел после октябрьского нападения на мужа тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в доме пары в Сан-Франциско. Рано утром в комнату ворвался злоумышленник с криком: «Где Нэнси?» и напал на Пола Пелоси с молотком. Тогдашнего спикера, которую защищает полиция Капитолия США, а не секретная служба, в то время не было дома.

До терактов 11 сентября 2001 года служба обеспечивала охрану 18 человек, включая президента и вице-президента. Это число начало увеличиваться по мере того, как нация уделяла больше внимания террористическим угрозам, и к началу правления администрации Байдена служба предоставляла защиту 27 людям, включая внуков президента.

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