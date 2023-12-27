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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 08:58  •  52106 просмотра

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Ярослав Юрчишин считает, что сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей

Высший совет правосудия (ВСП), Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) и Общественный совет добродетели должны заниматься очисткой Верховного Суда от недобропорядочных судей, вроде тех, которые с нарушениями законодательства изменили приговор обвиняемому в серии заказных убийств, государственной измене и других преступлениях экс-депутату-агенту фсб Александру Шепелеву. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

"На данный момент у нас есть все механизмы дисциплинарных оценок судей, которые нам удешевляют потребность перезапускать новый полный отбор судей Верховного Суда. Если есть дисциплинарные нарушения, уголовные производства - работает ВККС, ВСП, ОСД, поэтому дополнительных шагов и необходимости я не вижу", - сказал Юрчишин.

По его словам, бесконечные реформы гораздо хуже, чем когда на определенном этапе можно остановиться и работать с помощью тех механизмов, которые есть.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли реформа не нужна, чтобы очистить ВС от недобропорядочных судей, и это могут сделать ВСП, ВККС, Юрчишин отметил: "Вполне, мы вложили очень много усилий для создания антикоррупционных органов и органов отбора судей, чтобы сейчас в очередной раз делать еще одну реформу".

В то же время, по его мнению, после запуска службы дисциплинарных инспекторов, они существенно помогут Высшему совету правосудия с рассмотрением дисциплинарных дел.

Ранее юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец в комментарии УНН заявил, что необходимы законодательные изменения, чтобы был четкий перечень оснований для пересмотра решений Высшего совета правосудия членами Большой палаты Верховного Суда, ведь сейчас это игра в одни ворота.

Напомним,

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств.

Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Наразі достатньо механізмів, аби очистити Верховний Суд від недоброчесних суддів - нардеп
There are enough mechanisms to cleanse the Supreme Court of dishonest judges - MP
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