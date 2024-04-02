Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством

Сегодня, 2 апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня распространения знаний об аутизме. Событие было основано решением Генеральной ассамблеи ООН в 2007 году. УНН рассказывает больше об этом расстройстве.

Николь родилась здоровым младенцем, развивалась без особенностей. Но когда ребенку исполнилось 1,5 года, по словам мамы, дочь словно подменили. Девочка перестала реагировать на свое имя, играть с другими детьми.

В два с половиной года Николь начала посещать инклюзивную группу детского сада. Благодаря этому она получила много навыков. Но полномасштабное вторжение в корне изменило жизнь семьи.

В феврале 2022 года семья выехала из родного Лисичанска в Днепр. Уже здесь родители обратились к детскому психологу, ведь Николь до сих пор не говорила. Ей установили диагноз - аутизм. Девочка получила удостоверение инвалидности.

В Днепре Николь прошла несколько реабилитационных курсов, благодаря чему начала восстанавливать забытые умения и учиться новому. Регулярные занятия со специалистами дают результаты.

Николь, одна из подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій", которая была основана Еленой и Юлией Соседками. Сейчас под опекой благотворительной организации четверо детей с расстройствами аутистического спектра. Все они нуждаются в прохождении реабилитационных курсов, занятий со специалистами - это дает надежду родителям на улучшение когнитивных навыков их детей.

Самое большое желание многих родителей таких детей - чтобы они заговорили к ним и подарили свою улыбку. И приложенные усилия того стоят. Мы призываем и граждан, и государство не забывать о поддержке таких детей - говорит председатель правления Биржи Благотворительности "ДоброДій" Лолита Кузина.

Что такое аутизм

Аутизм (расстройства аутистического спектра (РАС) - это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни. Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, однако сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными, однако им нужно гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Уровни умственной деятельности у людей с РАС варьируют в чрезвычайно широких пределах - от тяжелого нарушения функций до превосходных невербальных когнитивных навыков. Такие дети проявляют способности - иногда просто гениальные - к рисованию, музыке, конструированию, математике и т.д. При этом другие сферы жизни не будут интересовать ребенка. По статистике Всемирной организации здравоохранения один ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в нашей стране насчитывается более 20 тысяч человек, страдающих аутистическими расстройствами. Целью Всемирного дня распространения знаний об аутизме является увеличение осведомленности о заболевании, привлечение человечества к содействию повышению уровня жизни и помощи больным аутизмом. Второго апреля организуют тематические лекции, конференции, акции и тому подобное.

Символом сегодняшнего события голубой цвет. Всем, кто присоединяется ко Всемирному дню распространения знаний об аутизме, предлагают надеть одежду голубого цвета или повесить голубую ленту.

В Центре общественного здоровья при Минздраве дали советы на что стоит обратить внимание родителям:

Нарушение речи

Часть детей не разговаривают совсем, другие отстают от своих сверстников в речевом развитии. В возрасте до 12 месяцев не агукают, не проявляют активно радости при приближении мамы или кого-то из близких; издают одни и те же звуки, в 2 года у них крайне бедный словарный запас (около 15 слов), к 3 годам они почти не способны комбинировать слова. Такие дети часто повторяют услышанные где-то слова и фразы, придумывают собственные слова (неологизмы) и не пользуются речью для общения.

Отсутствие эмоционального контакта с людьми

В первую очередь - с родителями. Малыши не смотрят людям в глаза, не тянутся к родителям на руки, не улыбаются, часто сопротивляются попыткам взять их на руки, приласкать. Они не отличают родителей от других людей, не замечают, что к ним кто-то обращается.

Уединение

Ребенок с аутизмом испытывает сильный дискомфорт среди других людей, а со временем - тревогу. Они не всегда играют со сверстниками, не понимают эмоций других людей и поэтому предпочитают уединение, которое защищает их от сильных переживаний по поводу сложностей общения.

Приступы агрессии

Любая неудача может вызвать у ребенка вспышку гнева, спровоцировать истерику, физическую атаку. Агрессия у детей-аутистов может быть направлена на других и на самих себя, последнее зафиксировано у 30% больных.

Слабый интерес к игрушкам

Например, ребенок не катает машинку, а часами крутит ее колесо. Другой вариант - привязанность только к одной игрушке или ее части, к одним и тем же мелким предметам.

Стереотипность поведения, страх перемен

Дети с аутизмом склонны совершать одни и те же действия в течение долгого времени: повторять одно и то же слово, бегать по кругу, раскачиваться из стороны в сторону, смотреть на вращающиеся объекты, вертеть что-то и т.д.