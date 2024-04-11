Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

Сегодня, 11 апреля, во многих странах проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона, пишет УНН.

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое главным образом проявляется двигательными нарушениями в виде гипокинезии, ригидности мышц, тремора покоя и пасторальных расстройств, а также вегетативными, когнитивными, аффективными и другими расстройствами.

Как отдельную болезнь ее впервые в 1817 году ее описал британской врач Джеймс Паркинсон.

Болезнь Паркинсона имеет три основных симптома:

- дрожь: тремор, который обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена);

- брадикинезия: замедление движения, когда физические движения намного медленнее нормы, что может затруднять повседневные задачи и привести к характерному медленному передвижению очень маленькими шагами;

- ригидность: скованность и напряжение в мышцах, что может затруднить перемещение и выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам (дистония).

Сейчас в мире насчитывается более 4 миллионов людей, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые прогнозируют, что к 2040 году их количество достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет.

Первые симптомы заболевания чаще всего появляются в возрасте 55-60 лет, однако, по данным ВОЗ, на возрастную группу 20-50 лет приходится примерно 5% всех зарегистрированных случаев. Такие случаи классифицируют как болезнь Паркинсона молодого возраста.

Согласно статистике Минздрава, в Украине зарегистрировано более 23 тысяч человек с болезнью Паркинсона, или 61,4 на 100 тысяч населения. Каждый год об этом диагнозе узнают от врачей около 2,5 тысяч украинцев

Сейчас болезнь Паркинсона является неизлечимой, все имеющиеся методы лечения направлены на облегчение ее симптомов.

Ведение здорового образа жизни является основным средством профилактики болезни Паркинсона:

- Полноценное здоровое питание, не злоупотребление алкоголем;

- Подвижный образ жизни, пожилым людям для поддержания физической активности целесообразно иметь хобби, например, садоводство;

- Психологическая готовность к стрессовым ситуациям;

- Своевременный профилактический и медицинский осмотр, своевременное лечение любых заболеваний.