Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  118488 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  115462 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  118575 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  112129 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115013 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115142 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114355 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108137 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
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9 апреля 2024, 07:16  •  113516 просмотра

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Сейчас в мире насчитывается более 4 миллионов людей, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые прогнозируют, что к 2040 году их количество достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет.

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Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

российские войска атаковали и повредили оборудование на двух теплоэлектростанциях ДТЭК в Украине.

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российские атаки повредили электростанции ДТЭК, пострадала энергетическая инфраструктура

Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Силы противовоздушной обороны эффективно сработали против атак беспилотников ночью, но на открытой местности все же было несколько вражеских попаданий, последствия которых выясняются, сообщила Наталья Гуменюк.

Война •   •  14815 просмотра
Силы ПВО отбили атаки дронов, но не обошлось без вражеских попаданий - Гуменюк

Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей - Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Общество •   •  14689 просмотра
Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине

Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней из-за продолжающейся войны в Украине. 135 депутатов поддержали инициативу и 47 выступили против.

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Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.

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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.

Общество •   •  39419 просмотра
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

В 1900 в США была спущена на воду подводная лодка, которую сконструировал изобретатель Джон Филип Холланд. 16-метровая субмарина была оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой.

УНН Lite •   •  35090 просмотра
11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

Во Львовской области Украины действуют силы противовоздушной обороны для противодействия ракетным угрозам, о чем сообщил председатель областной военной администрации.

Война •   •  36720 просмотра
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за интенсивных российских ракетных атак на Украину, начав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Война •   •  35823 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине