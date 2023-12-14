Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  39554 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  122325 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  139279 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  129410 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  122034 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  119151 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  120132 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  122885 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  114276 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137630 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  134436 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  124169 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143448 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  171689 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132473 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  140634 просмотра
россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

  •  85136 просмотра
Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

  •  83615 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

  •  81692 просмотра
Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

  •  80275 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  56873 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
segodnya-startuet-istoricheskii-sammit-yes-soglasyatsya-li-yevropeiskie-lideri-nachat-peregovori-o-vstuplenii-ukraini-v-yevrosoyuz

Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 05:37  •  14533 просмотра

Read in English

Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.

Сегодня, 14 декабря, стартует двухдневный исторический для Украины Украины саммит ЕС. Ключевой вопрос саммита - примут ли лидеры единодушное решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, пишет УНН.

Накануне саммита Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор Владимир Путин на него повлиял.

Ситуация с Венгрией

Наибольшим противником начала переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС выступала Венгрия.

На днях СМИ сообщали, что официальный Будапешт может отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта 2024 года, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан требует стратегической дискуссии относительно поддержки Киева.

При этом, в Украине убеждают, что переговорный процесс продолжается. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Венгрия, в принципе, не против, но имеет определенные оговорки.

"Что касается ситуации в Брюсселе, то нет ни одной страны в ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Есть только страна, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления - это Венгрия. Но по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, она снята", - отметил Кулеба.

На выходных Зеленский даже успел обсудить ситуацию с премьером Венгрии Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.

Брюссель призывает европейских лидеров поддержать начало переговоров

Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС на саммите 14-15 декабря принять решение об открытии переговоров о членстве Украины и Молдовы и осудили заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о начале переговоров о присоединении Украины.

"Депутаты Европарламента призывают Европейский совет принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова", - говорится в заявлении, которое приняли депутаты Европарламента.

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами в письме-приглашении на саммит 14-15 декабря, указав, что Евросоюз должен выполнять свои обязательства и согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной.

"Мы должны выполнять наши обязательства в отношении Украины и продолжать быть надежным и сильным партнером. Мы должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье", - подчеркнул Мишель в обращении к лидерам ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заручилась поддержкой Франции относительно открытия переговоров о вступлении в ЕС

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политика
Сьогодні стартує історичний саміт ЄС: чи погодяться європейські лідери почати переговори про вступ України до Євросоюзу
Historic EU summit starts today: will European leaders agree to start negotiations on Ukraine's accession to the EU
Новости по теме

Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.

Политика •   •  14533 просмотра
Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

В ночь на 14 декабря украинские Воздушные Силы сбили 41 из 42 российских ударных беспилотников "шахед", которые волнами запускались из Крыма и рф.

Война •   •  17064 просмотра
Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"

В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте

Украинские войска отразили более 120 вражеских атак в разных регионах. Силы обороны нанесли успешные удары по позициям противника и районам его снабжения.

Война •   •  17276 просмотра
В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте

рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"

россия применила не менее 39 ударных беспилотников против юга Украины, целью была, в частности, припортовая инфраструктура.

Война •   •  16992 просмотра
рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"

Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вспоминают как саму трагедию 26 апреля 1986 года, так и более 600 тысяч человек, которые ликвидировали последствия крупнейшей техногенной катастрофы.

Общество •   •  14064 просмотра
Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

"Заря" - Брейдаблик": где смотреть заключительный матч группового Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров

Сегодня в Польше "Заря" без шансов на выход дальше сыграет заключительный матч группового турнира Лиги Конференций против исландского "Брейдаблика". Букмекеры отдают предпочтение "Заре".

Спорт •   •  13372 просмотра
"Заря" - Брейдаблик": где смотреть заключительный матч группового Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров

14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения

Сегодня, 14 декабря, отмечается День обезьян - событие, призванное распространять информацию об обезьянах и их сохранении, поскольку некоторые виды находятся на грани исчезновения. Он совпадает со Всемирным днем энергосбережения, направленным на повышение осведомленности о глобальном потеплении и поощрение энергосбережения.

УНН Lite •   •  15037 просмотра
14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения

Северные страны-члены ЕС подтвердили поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне заседания Совета ЕС

С момента незаконного полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года общий объем помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро.

Политика •   •  20531 просмотра
Северные страны-члены ЕС подтвердили поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне заседания Совета ЕС

В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Государственную Думу рф внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках на фоне рекомендаций гинекологам государственных клиник пропагандировать роды и дебатов о стимулировании врачей к отказу от абортов.

Общество •   •  19384 просмотра
В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Удар рф по аэродрому "Канатово": суд продлил меру пресечения Червинскому

Суд также обязал руководителя отдела обеспечения досудебного расследования СБУ из-за ухудшения здоровья обеспечить подозреваемому необходимое лечение и питание.

Криминал и ЧП •   •  17590 просмотра
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд продлил меру пресечения Червинскому