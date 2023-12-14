Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Киев • УНН
Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.
Сегодня, 14 декабря, стартует двухдневный исторический для Украины Украины саммит ЕС. Ключевой вопрос саммита - примут ли лидеры единодушное решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, пишет УНН.
Накануне саммита Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор Владимир Путин на него повлиял.
Ситуация с Венгрией
Наибольшим противником начала переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС выступала Венгрия.
На днях СМИ сообщали, что официальный Будапешт может отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта 2024 года, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан требует стратегической дискуссии относительно поддержки Киева.
При этом, в Украине убеждают, что переговорный процесс продолжается. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Венгрия, в принципе, не против, но имеет определенные оговорки.
"Что касается ситуации в Брюсселе, то нет ни одной страны в ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Есть только страна, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления - это Венгрия. Но по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, она снята", - отметил Кулеба.
На выходных Зеленский даже успел обсудить ситуацию с премьером Венгрии Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
Брюссель призывает европейских лидеров поддержать начало переговоров
Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС на саммите 14-15 декабря принять решение об открытии переговоров о членстве Украины и Молдовы и осудили заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о начале переговоров о присоединении Украины.
"Депутаты Европарламента призывают Европейский совет принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Республики Молдова", - говорится в заявлении, которое приняли депутаты Европарламента.
Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами в письме-приглашении на саммит 14-15 декабря, указав, что Евросоюз должен выполнять свои обязательства и согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной.
"Мы должны выполнять наши обязательства в отношении Украины и продолжать быть надежным и сильным партнером. Мы должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, договориться о предоставлении 50 миллиардов евро для ее долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться на открытие переговоров о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье", - подчеркнул Мишель в обращении к лидерам ЕС.
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Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.
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