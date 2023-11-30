Сегодня День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ: их роль в отражении российской агрессии
Киев • УНН
30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, имеющих решающее значение для обнаружения вражеских самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. После вторжения россии Украина активизировала модернизацию радиотехнических войск ВС, достигнув значительных успехов.
Сегодня, 30 ноября, отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Событие было основано в 2010 году, согласно приказу министра обороны, пишет УНН.
Задачи, оснащение, результаты
Радиотехнические войска являются глазами для зенитно-ракетных войск, авиации и мобильных групп со уничтожение БПЛА. Именно они обнаруживают в небе вражеские цели: самолеты, ракеты и беспилотники.
Своевременное обнаружение воздушной цели повышает шансы того, что она будет уничтожена.
К началу 2022 года радиотехнические войска ВС ВСУ были Вооруженные на 100%, а 30% техники составляли современные новейшие образцы украинского производства: была принята радиолокационная станция обнаружения 80к6кс1 Феникс-1 и модернизированной до вида 35д6м радиолокационную станцию (РЛС) 19ж6.
С начала широкомасштабного вторжения рф на территорию Украины, в связи с усилением угроз, процесс модернизации радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ ускорился.
В частности, с западными системами ПВО Украину поступили и современные радиолокационные комплексы.
Уничтоженные за время войны 5944 БПЛА, 1567 крылатых ракет, 323 самолета и 324 вертолета врага - это во многом заслуга именно радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.
Сегодня День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ: их роль в отражении российской агрессии
30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, имеющих решающее значение для обнаружения вражеских самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. После вторжения россии Украина активизировала модернизацию радиотехнических войск ВС, достигнув значительных успехов.
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