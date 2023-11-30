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Сегодня День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ: их роль в отражении российской агрессии

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 05:09  •  9740 просмотра

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30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, имеющих решающее значение для обнаружения вражеских самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. После вторжения россии Украина активизировала модернизацию радиотехнических войск ВС, достигнув значительных успехов.

Сегодня, 30 ноября, отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Событие было основано в 2010 году, согласно приказу министра обороны, пишет УНН.

Задачи, оснащение, результаты

Радиотехнические войска  являются глазами для зенитно-ракетных войск, авиации и мобильных групп со уничтожение БПЛА. Именно они обнаруживают в небе вражеские цели: самолеты, ракеты и беспилотники.

Своевременное обнаружение воздушной цели повышает шансы того, что она будет уничтожена.

К началу 2022 года радиотехнические войска ВС ВСУ были Вооруженные на 100%, а 30% техники составляли современные новейшие образцы украинского производства: была принята радиолокационная станция обнаружения 80к6кс1 Феникс-1 и модернизированной до вида 35д6м радиолокационную станцию (РЛС) 19ж6.

С начала широкомасштабного вторжения рф на территорию Украины, в связи с усилением угроз, процесс модернизации радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ ускорился.

В частности, с западными системами ПВО Украину поступили и современные радиолокационные комплексы.

Уничтоженные за время войны 5944 БПЛА, 1567 крылатых ракет, 323 самолета и 324 вертолета врага - это во многом заслуга именно радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Today is the day of radio engineering troops of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine: their role in repelling russian aggression
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Сегодня День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ: их роль в отражении российской агрессии

30 ноября Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, имеющих решающее значение для обнаружения вражеских самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. После вторжения россии Украина активизировала модернизацию радиотехнических войск ВС, достигнув значительных успехов.

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