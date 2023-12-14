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Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 05:09  •  14049 просмотра

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Сегодня украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вспоминают как саму трагедию 26 апреля 1986 года, так и более 600 тысяч человек, которые ликвидировали последствия крупнейшей техногенной катастрофы.

Сегодня, 14 декабря, все украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Событие было основано указом президента в 2006 году. указом президента в 2006 году, пишет УНН.

Трагическая ночь 26 апреля

Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества произошла 26 апреля 1986 года. Около половины второго ночи во время проведения эксперимента, непрофессиональные действия персонала станции и особенности конструкции реактора прогремели два мощных взрыва. Они полностью разрушили реактор четвертого энергоблока.

Взрыв повредил также стены и перекрытия машинного зала, внутри станции и на крыше возник пожар.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные, которые без каких-либо средств защиты и в условиях страшного радиационного фона бросились бороться с огнём.

Среди первых ликвидаторов 31 один человек умер в течение нескольких недель после аварии. 134 сотрудника ЧАЭС получили лучевую болезнь.

Власти ссср пытались скрыть масштабы катастрофы. О происшествии без подробностей населению сообщили лишь 28 апреля.

Последствия аварии на ЧАЭС

В ликвидации аварии и ее последствий принимали участие более 600 тысяч человек. По разным подсчетам более 25 тысяч из них умерли, а более 165 тысяч стали инвалидами.

При этом, невозможно установить количество людей, которые получили различные болезни, а также умерли из-за последствий этой техногенной катастрофы

Вокруг станции создали 30-ти километровую зону отчуждения площадью более 2,5 тысяч километров.

В ноябре 1986 года на четвёртом энергоблоке установили специальный саркофаг. В 2019 году его заменили на более современное и надежное укрытие.

15 декабря 2000 года ЧАЭС окончательно прекратила свою работу.

россия хочет новых техногенных катастроф в мире

К сожалению страшные уроки Чернобыльской катастрофы некоторых так ничему и не научили. В июне этого года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, вызвав экологическую катастрофу на Юге Украины

Прямые убытки от этого преступления для экологии, сельского хозяйства, экономики  оцениваются в 14 миллиардов долларов.

Периодически поступают тревожные новости из Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали российские войска.

Из-за некомпетентности оккупантов на ЗАЭС уже неоднократно возникали критические ситуации.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Сьогодні День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
Today is the Day of honoring the liquidators of the Chernobyl accident
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Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вспоминают как саму трагедию 26 апреля 1986 года, так и более 600 тысяч человек, которые ликвидировали последствия крупнейшей техногенной катастрофы.

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