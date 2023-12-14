Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, все украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Событие было основано указом президента в 2006 году. указом президента в 2006 году, пишет УНН.

Трагическая ночь 26 апреля

Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества произошла 26 апреля 1986 года. Около половины второго ночи во время проведения эксперимента, непрофессиональные действия персонала станции и особенности конструкции реактора прогремели два мощных взрыва. Они полностью разрушили реактор четвертого энергоблока.

Взрыв повредил также стены и перекрытия машинного зала, внутри станции и на крыше возник пожар.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные, которые без каких-либо средств защиты и в условиях страшного радиационного фона бросились бороться с огнём.

Среди первых ликвидаторов 31 один человек умер в течение нескольких недель после аварии. 134 сотрудника ЧАЭС получили лучевую болезнь.

Власти ссср пытались скрыть масштабы катастрофы. О происшествии без подробностей населению сообщили лишь 28 апреля.

Последствия аварии на ЧАЭС

В ликвидации аварии и ее последствий принимали участие более 600 тысяч человек. По разным подсчетам более 25 тысяч из них умерли, а более 165 тысяч стали инвалидами.

При этом, невозможно установить количество людей, которые получили различные болезни, а также умерли из-за последствий этой техногенной катастрофы

Вокруг станции создали 30-ти километровую зону отчуждения площадью более 2,5 тысяч километров.

В ноябре 1986 года на четвёртом энергоблоке установили специальный саркофаг. В 2019 году его заменили на более современное и надежное укрытие.

15 декабря 2000 года ЧАЭС окончательно прекратила свою работу.

россия хочет новых техногенных катастроф в мире

К сожалению страшные уроки Чернобыльской катастрофы некоторых так ничему и не научили. В июне этого года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, вызвав экологическую катастрофу на Юге Украины

Прямые убытки от этого преступления для экологии, сельского хозяйства, экономики оцениваются в 14 миллиардов долларов.

Периодически поступают тревожные новости из Запорожской атомной электростанции, которую оккупировали российские войска.

Из-за некомпетентности оккупантов на ЗАЭС уже неоднократно возникали критические ситуации.