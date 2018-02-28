Проверки бизнеса будут снимать на видео: во избежание коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С 1 января 2018 года согласно приказу Госпродпотребслужбы о внедрении процедуры видеофиксации по всей территории Украины все меры государственного контроля (надзора) должны сопровождаться видеофиксацией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"Такая норма позволяет избежать необъективности при проверках и при необходимости доказать неправомерность действий инспектора или нарушение требований законодательства предпринимателем. Внедрение процедуры видеофиксации значительно снижает коррупционные риски и делает процесс проверок более прозрачными", - отметили в Госпроде.
Кроме того, с 4 апреля вступает в силу Закон Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" (№ 2042), который дает право осуществлять видеофиксацию не только инспектору, а и самому хозяйствующему субъекту - добавили в Госпроде.
Напомним, Кабмин частично позволил проверки предпринимателей инспекторами Госпродпотребслужбы. Однако, по словам депутата С.Тригубенко, снятие моратория не приведет к шквалу внеплановых проверок бизнеса.
Также, по его словам, быстрых положительных изменений на потребительском рынке в условиях восстановления проверок ждать не стоит.
"Не думаю, что рядовой потребитель сможет почувствовать какой-то эффект уже завтра. Нет. И шквала проверок тоже не будет. У контроллеров есть ранее утвержденный план мероприятий, согласно которому и будут работать", - уточнил он.
Отметим, что мораторий на проверки бизнеса действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.
За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.