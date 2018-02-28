Перевірки бізнесу зніматимуть на відео: щоб уникнути корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З 1 січня 2018 року відповідно до наказу Держпродспоживслужби про впровадження процедури відеофіксації всією територією України всі заходи державного контролю (нагляду) повинні супроводжуватися відеофіксацією. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
“Така норма дозволяє уникнути необ’єктивності під час перевірок, і за необхідності довести неправомірність дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем. Впровадження процедури відеофіксації значно знижує корупційні ризики і робить процес перевірок більш прозорим”, — зазначили у Службі.
Крім того, з 4 квітня набирає чинності Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” (№2042), який дає право здійснювати відеофіксацію не тільки інспектору, а і самому господарюючому суб’єкту, додали у Держпроді.
Нагадаємо, Кабмін частково дозволив перевірки підприємців інспекторами Держпродспоживслужби. Проте, за словами депутата С.Тригубенка, зняття мораторію не призведе до шквалу позапланових перевірок бізнесу.
Також, за його словами, швидких позитивних змін на споживчому ринку за умов відновлення перевірок чекати не варто.
“Не думаю, що пересічний споживач зможе відчути якийсь ефект вже завтра. Ні. І шквалу перевірок теж не буде. У контролерів є раніше затверджений план заходів, відповідно до якого і будуть працювати”, — уточнив він.
Зазначимо, що мораторій на перевірки бізнесу діє в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинення тиску на підприємців з боку контролюючих органів.
За роки дії мораторію відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.