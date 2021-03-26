Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется: Кулеба отреагировал на указ Путина

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"МИД сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины из оккупированного полуострова, с параллельной русификацией Крыма. Уже была подобная попытка в истории российской империи, когда из Крыма вытеснялись под разными предлогами крымские татары. Эти попытки являются заведомо провальными, и это доказано историей", - сказал Кулеба.

"Поэтому, что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется. И все эти акты, принятые Российской Федерацией за годы оккупации, они просто исчезнут в истории. Права законных владельцев на земельные участки будут, безусловно, восстановленные после восстановления суверенитета нашего государства. Сейчас очень важно, чтобы владельцы земельных участков максимально сохраняли все документы, подтверждающие право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их земли на замену", - добавил министр.

Детали

Глава МИД напомнил, что Украина сразу проинформировала своих партнеров, попросив их также отреагировать на ситуацию.

Европейский Союз позже отреагировал на действия РФ, и он придерживается той же позиции, что и Украина.

"Еще один шаг, который мы делаем - вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму мы добавили в перечень вопросов, которые будут в фокусе Крымской платформы. Сиюминутного решения для этой проблемы нет, но решение будет обязательно найдено и все права будут восстановлены", - добавил министр.

Контекст

С 20 марта вступил в силу указ президента РФ о запрете владеть землей иностранным гражданам во временно оккупированном Крыму. Согласно указу российского президента, ограничения были введены в 19-ти из 25-ти муниципальных образованиях, в частности, в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Исключения - земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Отметим, что по состоянию на апрель 2020 года, более 11 тыс. земельных участков принадлежали украинцам.

Если украинцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда оккупанты будут изымать.

Как поступить гражданам Украины, которые владеют имуществом в Крыму

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало граждан, которые имеют имущество во временно оккупированном Крыму обращаться в Европейский суд по правам человека в случае попытки его изъятия.

Правозащитники отмечают, что всем, кто имеет земли в Крыму, стоит собрать имеющиеся документы и обратиться к украинским правоохранительным органам. В случае, если землевладелец уже обращался в правоохранительные органы Украины об угрозе отчуждения земли до вступления в силу указа Путина, после вынесения постановления российских судов об окончательном отчуждении гражданину надо предоставить это постановление украинским правоохранителям. Это будет служить дополнительным доказательством нарушений прав человека для международных инстанций.