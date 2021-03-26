Що б не робила Росія, Крим все одно повернеться: Кулеба відреагував на указ Путіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Права законних власників на земельні ділянки в тимчасово окупованому Криму будуть відновлені після відновлення суверенітету України. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“МЗС одразу зробило заяву з приводу цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків та витіснення громадян України з окупованого півострова, з паралельним зросійщуванням Криму. Вже була подібна спроба в історії російської імперії, коли з Криму витіснялись під різними приводами кримські татари. Ці спроби є завідомо провальними, і це доведено історією”, - сказав Кулеба.

“Тому, що б не робила Росія, Крим все одно повернеться. І всі ці акти, які були ухвалені Російською Федерацією за роки окупації, вони просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлені після відновлення суверенітету нашої держави. Зараз дуже важливо, щоб власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право їх власності, та будь-які документи, які нав’язуватиме їм Російська Федерація на їх землі на заміну”, - додав міністр.

Деталі

Очільник МЗС нагадав, що Україна одразу поінформувала своїх партнерів, попросивши їх також відреагувати на ситуацію.

Європейський Союз згодом відреагував на дії РФ, і він дотримується тієї ж позиції, що і Україна.

“Ще один крок, який ми робимо - питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму ми додали до переліку питань, які будуть у фокусі Кримської платформи. Одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але рішення буде обов’язково знайдене і всі права будуть відновлені”, - додав міністр.

Контекст

З 20 березня набув чинності указ президента РФ про заборону володіти землею іноземним громадянам в тимчасово окупованому Криму. Згідно з указом російського президента, обмеження були введенні у 19-ти з 25-ти муніципальних утвореннях, зокрема, у Євпаторії, Керчі, Ялті, Судаку. Винятки — землі у Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Белогорському, Червоногвардійському і Першотравневому районах.

Зауважимо, що станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч земельних ділянок належали українцям.

Якщо українці не передали права на землю у встановлені терміни, таке майно за рішенням суду окупанти вилучатимуть.

Як вчинити громадянам України, які володіють майном в Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало громадян, які мають майно у тимчасово окупованому Криму звертатися до Європейського суду з прав людини у разі спроби його вилучення.

Правозахисники наголошують на тому, що всім, хто має землі в Криму, варто зібрати наявні документи та звернутися до українських правоохоронних органів. У разі, якщо землевласник уже звертався у правоохоронні органи України про загрозу відчуження землі до набуття чинності указу Путіна, після винесення постанови російських судів про остаточне відчуження громадянину треба надати цю постанову українським правоохоронцям. Це слугуватиме додатковим доказом порушень прав людини для міжнародних інстанцій.

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