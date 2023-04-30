Еще плюс 470: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190510 человек, 3699 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,
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- танков - 3699 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,
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- артиллерийских систем – 2914 (+6) ед,
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- РСЗО – 544 (+1)ед,
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- средства ПВО - 295 (+1) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
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- крылатые ракеты - 932 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6) ед,
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- специальная техника - 357 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян – Генштаб.