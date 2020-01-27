Еще одного судью из Крыма заочно приговорили к 12 годам заключения за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве заочно приговорили судью так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации" за государственную измену. Ему дали до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"При публичном обвинении Офиса Генерального прокурора Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - сказано в сообщении.
В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.
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Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.
"В целом на судебном разбирательстве и на стадии досудебного расследования находятся более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Донецкой области к 5 годам осудили женщину, которая в 2014 году добровольно была "членом избирательной комиссии" на псевдореферендуме в 2014 году.