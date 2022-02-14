Еще 8 американских истребителей F-15 приземлились в Польше - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Еще восемь американские истребителей F-15 прибыли в Польшу, поскольку Америка и ее союзники по НАТО стремятся укрепить оборону на восточном фланге Альянса. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение министра обороны Мариуша Блащака в Twitter.
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"Сегодня на базе в Ласке приземлились новые американские истребители F15. 8 машин присоединятся к тем, что прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATO Air Policing мы заботимся о безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
НАТО пытается укрепить свою оборону, поскольку Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих возле границы с Украиной, что вызывает опасения, что Кремль может начать военное наступление.
США направили 2000 военнослужащих в Польшу и Германию, из которых 1700 из 82-й воздушно-десантной дивизии, что базируется в Северной Каролине. Еще 1000 военнослужащих будут переброшены из Германии в Румынию.
Американские войска впервые высадились недалеко от польско-украинской границы в субботу, а пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что по состоянию на понедельник в Польшу прибыло несколько сотен военнослужащих, и еще больше прибудет в ближайшие дни.
Отдельно в четверг Министерство национальной обороны Польши сообщило, что еще одна группа американских и британских солдат прибыла в Варшаву и Жешув.
Kolejne amerykańskie myśliwce F15 wylądowały dziś w bazie w Łasku. 8 Maszyn dołączy do tych, które przybyły do Polski w zeszłym tygodniu. W ramach misji#NATOAirPolicingdbamy o bezpieczeństwo w regionie.pic.twitter.com/Ni9ZmVlS00— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak)February 14, 2022