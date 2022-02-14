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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ще 8 американських винищувачів F-15 приземлилися в Польщі - Міноборони

Ще 8 американських винищувачів F-15 приземлилися в Польщі - Міноборони

Київ • УНН

 • 24848 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ще вісім американські винищувачі F-15 прибули до Польщі, оскільки Америка та її союзники НАТО прагнуть зміцнити оборону на східному фланзі Альянсу. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення міністра оборони Маріуша Блащака в Twitter.

Цитата

"Сьогодні на базі у Ласці приземлилися нові американські винищувачі F15. 8 машин приєднаються до тих, що прибули до Польщі минулого тижня. У рамках місії NATO Air Policing ми дбаємо про безпеку у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

НАТО намагається зміцнити свою оборону, оскільки Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля кордону з Україною, що викликає побоювання, що Кремль може розпочати військовий наступ.

США направили 2000 військовослужбовців до Польщі та Німеччини, з яких 1700 з 82-ї повітряно-десантної дивізії, що базується в Північній Кароліні. Ще 1000 військовослужбовців буде перекинуто з Німеччини до Румунії.

Американські війська вперше висадилися недалеко від польсько-українського кордону в суботу, а прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що станом на понеділок до Польщі прибуло кілька сотень військовослужбовців, і ще більше прибуде найближчими днями.

Окремо у четвер Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що ще одна група американських та британських солдатів прибула до Варшави та Жешува.

Kolejne amerykańskie myśliwce F15 wylądowały dziś w bazie w Łasku. 8 maszyn dołączy do tych, które przybyły do Polski w zeszłym tygodniu. W ramach misji #NATOAirPolicing dbamy o bezpieczeństwo w regionie. pic.twitter.com/Ni9ZmVlS00

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 14, 2022

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