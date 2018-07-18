СБУ остановила "серый" импорт авиадеталей в Украину

“В рамках начатого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм противоправного ввоза на территорию нашей страны товаров для авиационной отрасли, подлежащих государственному экспортному контролю”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что одна из киевских фирм заказывала в Республике Молдова запчасти, которые затем использовала для обслуживания собственного авиапарка. Оперативники спецслужбы задокументировали, что продукция поставлялась без сопроводительных документов и не отражалась в официальной отчетности дельцов. Переправка деталей происходила при “содействии” чиновников винницкого аэропорта, через который доставлялся товар.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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