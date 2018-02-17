СБУ задержала на взятке полковника ГПСУ, который планировал трудоустроиться в "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника Харьковского пограничного отряда, который получал деньги от граждан за невнесение информации о пересечении границы в ведомственной базы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.
По информации пресс-центра, оперативники спецслужбы установили, что один из заместителей начальника Харьковского пограничного отряда организовал механизм получения с граждан денег за не внесение информации о пересечении границы в ведомственной базы данных.
По их данным, полковник привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
"В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБ Украины, в частности задокументировали получение должностным лицом пятисот долларов США за нелегальную переправку через границу гражданки РФ", - уточнили в ведомстве.
По информации спецслужбы полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковых "Министерстве государственной безопасности".
Правоохранители задержали злоумышленника вблизи места проживания.
Следователи квалифицируют действия пограничника по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.
Как сообщал УНН, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали сбыт огнестрельного оружия.