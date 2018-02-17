СБУ затримала на хабарі полковника ДПСУ, який планував працевлаштуватися в "ЛНР"

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 191579 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 198586 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 329611 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 229508 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 336675 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 218068 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 242214 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255626 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247439 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136529 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
78 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

26 березня, 19:09 • 29361 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 41254 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 55502 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 35248 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 30661 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 152839 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 191564 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 329599 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 336664 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 286083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 103595 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 92338 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 126960 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 144156 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 149383 перегляди
Актуальне
СБУ затримала на хабарі полковника ДПСУ, який планував працевлаштуватися в "ЛНР"

СБУ затримала на хабарі полковника ДПСУ, який планував працевлаштуватися в "ЛНР"

Київ • УНН

 • 11101 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника Харківського прикордонного загону, який отримував гроші від громадян за невнесення інформації про перетин кордону до відомчої бази, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

За інформацією прес-центру, оперативники спецслужби встановили, що один з заступників начальника Харківського прикордонного загону організував механізм отримання з громадян грошей за не внесення інформації щодо перетину кордону до відомчої бази даних.

За їхніми даними, полковник залучив до протиправної діяльності інших військовослужбовців Східного регіонального управління держприкордонслужби.

“У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України, зокрема задокументували отримання посадовцем п’ятисот доларів США за нелегальне переправлення через кордон громадянки РФ”, — уточнили у відомстві.

За інформацією спецслужби полковник також вів таємні переговори з представниками терористичної організації “ЛНР”, плануючи отримати керівну посаду у фейковому “Міністерстві державної безпеки”.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця проживання.

Слідчі кваліфікують дії прикордонника за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а також за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочинів.

Як повідомляв УНН, в Одеській області співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури блокували збут вогнепальної зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,568.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,068.47
Ethereum
$2,030.21