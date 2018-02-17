СБУ затримала на хабарі полковника ДПСУ, який планував працевлаштуватися в "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника Харківського прикордонного загону, який отримував гроші від громадян за невнесення інформації про перетин кордону до відомчої бази, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
За інформацією прес-центру, оперативники спецслужби встановили, що один з заступників начальника Харківського прикордонного загону організував механізм отримання з громадян грошей за не внесення інформації щодо перетину кордону до відомчої бази даних.
За їхніми даними, полковник залучив до протиправної діяльності інших військовослужбовців Східного регіонального управління держприкордонслужби.
“У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України, зокрема задокументували отримання посадовцем п’ятисот доларів США за нелегальне переправлення через кордон громадянки РФ”, — уточнили у відомстві.
За інформацією спецслужби полковник також вів таємні переговори з представниками терористичної організації “ЛНР”, плануючи отримати керівну посаду у фейковому “Міністерстві державної безпеки”.
Правоохоронці затримали зловмисника поблизу місця проживання.
Слідчі кваліфікують дії прикордонника за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а також за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочинів.
Як повідомляв УНН, в Одеській області співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури блокували збут вогнепальної зброї.