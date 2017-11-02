СБУ задержала диверсанта, который закладывал взрывчатку на железнодорожной подстанции

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56641 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124095 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108407 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100184 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105121 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145413 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116367 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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СБУ задержала диверсанта, который закладывал взрывчатку на железнодорожной подстанции

СБУ задержала диверсанта, который закладывал взрывчатку на железнодорожной подстанции

Киев  •  УНН

 • 8200 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею задержали в Покровском районе Донецкой области диверсанта террористической организации "ДНР" во время закладки взрывчатки на подстанции, обеспечивающей бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что по указанию кураторов с ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого "МГБ ЛНР" подобрали для совершения террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж.

В СБУ сообщили, что диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совершил предварительный осмотр территории объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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