СБУ задержала диверсанта, который закладывал взрывчатку на железнодорожной подстанции

Правоохранители установили, что по указанию кураторов с ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого "МГБ ЛНР" подобрали для совершения террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж.

В СБУ сообщили, что диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совершил предварительный осмотр территории объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.