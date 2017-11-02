СБУ задержала диверсанта, который закладывал взрывчатку на железнодорожной подстанции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею задержали в Покровском районе Донецкой области диверсанта террористической организации "ДНР" во время закладки взрывчатки на подстанции, обеспечивающей бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что по указанию кураторов с ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого "МГБ ЛНР" подобрали для совершения террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и проведен соответствующий инструктаж.
В СБУ сообщили, что диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.
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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совершил предварительный осмотр территории объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила", - добавили в ведомстве.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.