СБУ затримала диверсанта, який закладав вибухівку на залізничній підстанції

Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів з ГУ Генштабу Міноборони РФ представники так званого "МГБ ЛНР" підібрали для здійснення терористичного акту мешканця Краматорська. З чоловіком були проведені спеціальні навчання з поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж.

У СБУ повідомили, що диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення антитерористичної операції.

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"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник здійснив попередній огляд території об’єкту, та затримали його під час закладання саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кілограма тротилу," - додали у відомстві.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.