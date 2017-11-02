СБУ затримала диверсанта, який закладав вибухівку на залізничній підстанції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримали у Покровському районі Донеччини диверсанта терористичної організації "ДНР" під час закладання вибухівки на підстанції, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці встановили, що за вказівкою кураторів з ГУ Генштабу Міноборони РФ представники так званого "МГБ ЛНР" підібрали для здійснення терористичного акту мешканця Краматорська. З чоловіком були проведені спеціальні навчання з поводження з вибуховими пристроями та проведено відповідний інструктаж.
У СБУ повідомили, що диверсант отримав завдання підірвати одну з підстанцій, яка забезпечує безперебійну роботу залізниці у районі проведення антитерористичної операції.
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"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник здійснив попередній огляд території об’єкту, та затримали його під час закладання саморобного вибухового пристрою в еквіваленті 4,5 кілограма тротилу," - додали у відомстві.
Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.