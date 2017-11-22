СБУ задокументировала новые доказательства госизмены Клименка

"Правоохранители получили дополнительные материалы того, что бывший чиновник во время пребывания в должности своими действиями сознательно наносил вред экономической и информационной безопасности Украины, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что на основании собранных сотрудниками СБ Украины материалов Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины 17.11.2017 начато еще одно уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (о госизмене). Санкции статей предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, Военная прокуратура вручать обвинительные акты бывшим чиновникам налоговых времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которых подозревают в нанесении убытков Украине в размере 100 млрд грн, сразу после получения результатов экспертизы.

Напомним, Главная военная прокуратура сегодня передает в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованное в Украине по делу экс-министра доходов и сборов Александра Клименко имущество на общую сумму более 1 млрд 300 млн грн.