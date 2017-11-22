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СБУ задокументувала нові докази держзради Клименка

СБУ задокументувала нові докази держзради Клименка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України задокументували нові докази причетності колишнього Міністра доходів і зборів Олександра Клименка до скоєння державної зради, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Правоохоронці отримали додаткові матеріали, що колишній посадовець під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав шкоди економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності й недоторканості нашої держави," - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що на підставі зібраних співробітниками СБ України матеріалів Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 17.11.2017 розпочато ще одне кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (про держзраду). Санкції статі передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, Військова прокуратура вручатиме обвинувальні акти колишнім посадовцям податкових часів екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, яких підозрюють у нанесенні збитків україні у розмірі 100 млрд грн, відразу після отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, Головна військова прокуратура сьогодні передає в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештоване в Україні у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка майно на загальну суму понад 1 млрд 300 млн грн.

Українські Національні Новини

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