СБУ обнаружила почти 400 человек, которые через Интернет распространяли антиукраинскую пропаганду

"В течение 2017 года сотрудники подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в течение 2017 года Служба безопасности Украины начала 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц в совершении террористических актов на территории Украины.