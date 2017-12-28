СБУ виявила майже 400 осіб, які через Інтернет розповсюджували антиукраїнську пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З початку цього року співробітники СБУ викрили 388 осіб, які через мережу Інтернет розповсюджували інформацію антиукраїнського характеру. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Протягом 2017 року співробітники підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування та модерування антиукраїнських ресурсів у Інтернеті”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, протягом 2017 року Служба безпеки України розпочала 153 кримінальних провадження за підозрою 14 особам у скоєнні терористичних актів на території України.