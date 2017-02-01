СБУ разоблачила преступников с "ДНР", которые незаконно переоформляли недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенническую схему с противоправного переоформления недвижимости, организованную злоумышленниками с "ДНР" и их сообщниками в Одессе и Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что участники группировки подыскивали "клиентов" в Киеве и Одессе, желающих избавиться от ипотечных обязательств или снять обременения, наложенные на недвижимое имущество. Получив заказ, злоумышленники изготавливали поддельные решения судов с временно оккупированных территорий, по которым якобы еще с 2014 года никаких финансовых обязательств владельцы недвижимости не несут.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что сообщники на основании фальшивых решений суда регистрировали права собственности на имущество в соответствующих инстанциях Краматорска. Затем уже "полноценные" собственники имущества перепродавали его своим родственникам. Общий размер ущерба, нанесенного злоумышленниками юридическим и физическим лицам превышает восемь миллионов гривен.
Также оперативники СБУ выяснили, что в состав группировки входят бывшие начальник регистрационной службы одного из городских управлений юстиции и сотрудники юстиции Донецкой области. Все они трудоустроились в фейковые структуры "ДНР".
Одному из злоумышленников, который отвечал за поиск клиентов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.