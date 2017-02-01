СБУ викрила злочинців з "ДНР", які незаконно переоформлювали нерухомість
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили шахрайську схему з протиправного переоформлення нерухомості, організовану зловмисниками з “ДНР” та їх спільниками в Одесі та Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що учасники угруповання підшукували “клієнтів” у Києві та Одесі, які бажали позбавитися іпотечних зобов’язань або зняти обтяження, накладені на нерухоме майно. Отримавши замовлення, зловмисники виготовляли підроблені рішення судів з тимчасово окупованих територій, за якими нібито ще з 2014 року жодних фінансових зобов’язань власники нерухомості не несуть.
Співробітники спецслужби задокументували, що спільники на підставі фальшивих рішень суду реєстрували права власності на майно у відповідних інстанціях Краматорська. Потім уже “повноцінні” власники майна перепродавали його своїм родичам. Загальний розмір збитків, завданих зловмисниками юридичним та фізичним особам перевищує вісім мільйонів гривень.
Також оперативники СБУ з’ясували, що до складу угруповання входять колишні начальник реєстраційної служби одного з міських управлінь юстиції та співробітники юстиції Донецької області. Всі вони працевлаштувалися у фейкові структури “ДНР”.
Одному зі зловмисників, який відповідав за пошук клієнтів, оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.