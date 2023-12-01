СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники

СБУ взорвали еще один поезд с топливом на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в российской бурятии. Эту магистраль рф использует в том числе и для военной логистики. Об этом УНН сообщает со со ссылкой на свои источники.

россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом - заявил наш источник.

Как отмечают источники УНН, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался прямо в Северном тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства - указал источник.

Как пишут российские Telegram-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал пожарный поезд.

российским спецслужбам стоит привыкать, что наши люди - везде. Даже в далекой бурятии - подчеркнул источник УНН.

Дополнение

В ночь на 30 ноября Служба безопасности Украины устроила подрыв Северномйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии, и используется россией для военных поставок из Китая. Спецоперация прошла успешно.