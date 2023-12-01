СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники
Киев • УНН
СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.
СБУ взорвали еще один поезд с топливом на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в российской бурятии. Эту магистраль рф использует в том числе и для военной логистики. Об этом УНН сообщает со со ссылкой на свои источники.
россияне дважды попали в ловушку СБУ - на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом
Как отмечают источники УНН, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.
Первый грузовой поезд взорвался прямо в Северном тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".
Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства
Как пишут российские Telegram-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар приехал пожарный поезд.
российским спецслужбам стоит привыкать, что наши люди - везде. Даже в далекой бурятии
Дополнение
В ночь на 30 ноября Служба безопасности Украины устроила подрыв Северномйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии, и используется россией для военных поставок из Китая. Спецоперация прошла успешно.
СБУ устроила россиянам железнодорожную "Чернобаевку": в бурятии снова взорвался поезд с топливом - источники
СБУ организовала второе нападение на российский поезд в бурятии, выводя из строя ключевую железнодорожную магистраль, которая используется для военной логистики. Целенаправленный взрыв произошел на 35-метровом мосту после первой атаки в Северномйском тоннеле.
Для защиты от атак рф на энергетику есть три направления, но Конгресс должен принять дополнительное финансирование - Белый дом
США помогают Украине противостоять попыткам рф уничтожить ее энергетическую инфраструктуру в условиях зимы, сосредотачиваясь на трех направлениях. Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивает настоятельную необходимость утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для продолжения этой поддержки
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода
Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.
Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен
Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.
Возвращение налоговых проверок откладывается: Зеленский не подписал закон
Президент Украины Зеленский не подписал закон о возобновлении налоговых проверок, отсрочив их начало после запланированной даты 1 декабря.
Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего
Служба безопасности Украины задержала в Харькове мошенника, который пытался обмануть вдову погибшего военнослужащего, предлагая за $10 тысяч помочь вернуть его из плена. Мошенника, которому грозит до 8 лет лишения свободы, задержали во время получения денег.
В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.
"Я пока что этого не чувствую": Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Запада относительно переговоров с рф
Зеленский заявил, что не чувствует давления со стороны Запада относительно переговоров с россией.
Американский иммунолог Энтони Фаучи даст показания перед Конгрессом о происхождении пандемии Covid-19 - The Wall Street Journal
Бывший главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи согласился дать показания в Конгрессе относительно реакции федерального правительства США на пандемию Covid-19 и происхождения вируса. Ранее представители Республиканской партии обвиняли его в том, что он вводит Конгресс в заблуждение.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений.