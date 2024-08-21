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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 12:48  •  13684 просмотра

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СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и у военкома Василия Зубатова. Речь идет о получении взяток за «липовую» инвалидность стоимостью около 6 тыс. долларов.

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Василия Зубатова. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Это тот самый коррупционер и любитель «русского мира», который ранее засветился в футболке срср. Сейчас проходят почти 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК

 - сообщил собеседник.

Также источник сообщил, что речь идет о получении взяток за «липовую» инвалидность. Стоимость «услуг» составляла около 6 тыс. долларов.

Дополнение

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, которых подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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