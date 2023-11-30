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Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 07:16  •  4463 просмотра

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Сотрудники СБУ провели рейд в Почаевской лавре УПЦ МП в связи с обвинениями в распространении российской идеологии. Подробности расследования пока не разглашаются.

Сотрудники СБУ наведались с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ (МП). Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Сегодня утром сотрудники СБУ наведались с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ (МП)

- сообщил проинформированный источник.

Детали

По данным источников, предварительная причина визита – распространение русской идеологии представителями Лавры.

Ожидаем детали.

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Дополнение

В помещениях охранных компаний, соучредителем которого является один из священнослужителей УПЦ МП, Служба безопасности Украины провела санкционированные обыски.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Представники СБУ прийшли з обшуками у Почаївську лавру УПЦ (МП)
The SBU came to search the Pochaev Lavra of the UOC-MP
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