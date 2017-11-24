СБУ принудительно вернула в РФ доверенное лицо Кадырова

СБУ получила информацию относительно незаконного пребывания в Украине доверенного лица президента Чечни Кадырова. Правоохранители установили, что после Революции Достоинства человек покинул территорию нашего государства и находился в Грозном. В конце сентября иностранец вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины, относительно него было принято решение о принудительном возвращении в Россию", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНН, криминального авторитета Тенго Гальского выдворили из Украины.