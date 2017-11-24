СБУ примусово повернула до РФ довірену особу Кадирова

СБУ отримала інформацію щодо незаконного перебування в Україні довіреної особи президента Чечні Кадирова. Правоохоронці встановили, що після Революції Гідності чоловік покинув територію нашої держави та перебував у Грозному. Наприкінці вересня іноземець повернувся в Україну, використовуючи новий паспорт громадянина РФ, із зміненими установчими даними.

"Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин РФ, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чеченської Республіки, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Оскільки дії іноземця загрожували національній безпеці України, стосовно нього було прийнято рішення про примусове повернення до Росії", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНН, кримінального авторитета Тенго Гальського видворили з України.