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СБУ примусово повернула до РФ довірену особу Кадирова

СБУ примусово повернула до РФ довірену особу Кадирова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України примусово повернула до РФ громадянина Російської Федерації, який протягом тривалого часу був довіреною особою та відповідав за реалізацію в нашій країні політики президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, передає УНН з посилання на прес-службу відомства.

СБУ отримала інформацію щодо незаконного перебування в Україні довіреної особи президента Чечні Кадирова. Правоохоронці встановили, що після Революції Гідності чоловік покинув територію нашої держави та перебував у Грозному. Наприкінці вересня іноземець повернувся в Україну, використовуючи новий паспорт громадянина РФ, із зміненими установчими даними.

"Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин РФ, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чеченської Республіки, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Оскільки дії іноземця загрожували національній безпеці України, стосовно нього було прийнято рішення про примусове повернення до Росії", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНН, кримінального авторитета Тенго Гальського видворили з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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