СБУ обнародовала записи разговоров, свидетельствующих об обстреле из жилых кварталов Донецка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры бывшего главы т.н. народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата фейкового народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Перехваченные разговора легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.