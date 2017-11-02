СБУ: на Донбассе воевали не менее 80% наемников "Вагнера"

"Мы сегодня имеем основания считать, что фактически не менее 80% из тех... если не ошибаюсь, 1572 лиц, участвовали в войне на Донбассе", - сказал И.Гуськов.

При этом он добавил, что в СБУ есть информация о том, что ППК "Вагнер" пополнилась новыми наемниками уже после выхода из Донбасса перед их направлением в Сирии.

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Он также добавил, что СБУ установила более 40 украинцев, которые входят в состав ППК "Вагнера", все они находятся либо в ОРДЛО, или воюют в Сирии.

Как сообщал УНН, по информации СБУ, наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях.