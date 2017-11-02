СБУ: на Донбассе воевали не менее 80% наемников "Вагнера"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56478 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105730 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100158 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105098 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145373 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
СБУ: на Донбассе воевали не менее 80% наемников "Вагнера"

СБУ: на Донбассе воевали не менее 80% наемников "Вагнера"

Киев  •  УНН

 • 19286 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Не менее 80% боевиков ППК "Вагнер" принимали участие в боях на Донбассе. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня имеем основания считать, что фактически не менее 80% из тех... если не ошибаюсь, 1572 лиц, участвовали в войне на Донбассе", - сказал И.Гуськов.

При этом он добавил, что в СБУ есть информация о том, что ППК "Вагнер" пополнилась новыми наемниками уже после выхода из Донбасса перед их направлением в Сирии.

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Он также добавил, что СБУ установила более 40 украинцев, которые входят в состав ППК "Вагнера", все они находятся либо в ОРДЛО, или воюют в Сирии.

Как сообщал УНН, по информации СБУ, наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях.

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