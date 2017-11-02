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СБУ: на Донбасі воювали не менше 80% найманців "Вагнера"

Київ • УНН

 • 19286 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Не менше 80% бойовиків ПВК "Вагнер" брали участь у боях на Донбасі. Про це на брифінгу заявив керівник аппарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає корреспондент УНН.

"Ми сьогодні маємо підстави вважати, що фактично не менше 80% з тих… якщо не помиляюся, 1572 осіб, брали участь у війні на Донбасі," - сказав І.Гуськов.

При цьому він додав, що в СБУ є інформація про те, що ПВК "Вагнер" поповнилася новими найманцями вже після виходу з Донбасу перед їх направленням до Сирії.

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Він також додав, що СБУ встановила більше 40 українців, які входять до складу ПВК "Вагнера", всі вони знаходяться або в ОРДЛО, або воюють у Сирії.

Як повідомляв УНН, за інформацією СБУ, найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях.

Українські Національні Новини

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