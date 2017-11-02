СБУ: на Донбасі воювали не менше 80% найманців "Вагнера"

"Ми сьогодні маємо підстави вважати, що фактично не менше 80% з тих… якщо не помиляюся, 1572 осіб, брали участь у війні на Донбасі," - сказав І.Гуськов.

При цьому він додав, що в СБУ є інформація про те, що ПВК "Вагнер" поповнилася новими найманцями вже після виходу з Донбасу перед їх направленням до Сирії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна

Він також додав, що СБУ встановила більше 40 українців, які входять до складу ПВК "Вагнера", всі вони знаходяться або в ОРДЛО, або воюють у Сирії.

Як повідомляв УНН, за інформацією СБУ, найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях.