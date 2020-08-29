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СБУ блокировала канал нелегальных мигрантов из Азии и Ближнего Востока в ЕС

Киев • УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали канал легализации иностранцев, выходцев из некоторых стран Азии и Ближнего Востока, и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ блокировала канал нелегальных мигрантов из Азии и Ближнего Востока в ЕС

“Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали функционирование устойчивого канала легализации иностранцев, выходцев из некоторых стран Азии и Ближнего Востока, и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза.

“Стоимость каждого „пакета“ составляла от 2 тыс. евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца. В результате проведенной контрразведкой СБУ спецоперации в Киеве задержали организаторов преступной схемы при передаче очередному заказчику поддельных документов. Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах”, — указано в сообщении.

Сообщается, что следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украина и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д. и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Указано, что решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали о незаконных мигрантов на границе с Беларусью.

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