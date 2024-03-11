Сборная украинских ветеранов получила уже 34 медали на соревнованиях United States Air Force Trials

На днях в американском городе Лас-Вегас проходят международные спортивные соревнования среди раненых военнослужащих и ветеранов войны - United States Air Force Trials 2024. Уже в первые дни украинская национальная сборная завоевала 34 медали, 20 из них - золотые. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины, пишет УНН.

Детали

На сегодня больше всего наград наши воины получили в соревнованиях по плаванию - 26 медалей (15 - "золото", 8 - "серебро", 3 - "бронза"). По одному "золоту" - в соревнованиях по волейболу сидя и по велоспорту, еще 6 золотых и серебряных медалей украинская команда завоевала в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Это не просто спорт - это демонстрация непобедимого духа нашей нации, важный элемент дипломатии, который напоминает миру о силе, отваге и преданности наших людей своей стране. Слова "Отвага и честь: наши ветераны - живой дух Украины!" глубоко отражают то, почему мы так ценим наших ветеранов. Они - воплощение всего, чем мы гордимся: мужество, честность, и непоколебимая вера в лучшее будущее для нашей страны. Спасибо нашим ветеранам за их службу, силу и несокрушимость, - отметил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Главный тренер национальной сборной Елена Яновская отметила, что спорт - это прежде всего дисциплина, это зона комфорта для всех военных.

Спорт не имеет предела, ты каждый раз задаешь себе новую цель и, побеждая себя и соперников, получаешь уверенность и веру в себя. Спорт - это тяжело, некомфортно, иногда больно, но каждый шаг, выстрел, сантиметр или килограмм приближает раненого Воина от "Я не могу" до "Я могу все!". Лучшее, что я слышала от подопечного за годы работы, - это фраза: "Через тяжелую подготовку и победу в спорте я вернул себе ощущение, которое было за мгновение до ранения!", а это значит, что он принял себя нового. Почувствовал, осознал, понял, что он живет. А для тренера такое ощущение подопечного - лучшая награда, - подчеркнула она

Всего в United States Air Force Trials 2024 участвуют 30 украинских ветеранов и военнослужащих по приглашению Военно-воздушных сил США (программа Air Force Wounded Warrior (AFW2). Они будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта: плавании, велоспорте, баскетболе на колясках, волейболе сидя, регби на колясках, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, беге, толкании ядра/метании диска, гребле, пулевой стрельбе.

Подготовку и участие Национальной сборной организовано Минветеранов совместно Украинским ветеранским фондом Минветеранов, общественной организацией "Вернись живым!", ОО "Стратком Украина" и общественной организацией "Игры Инвиктус Украина".

Напомним

30 украинских ветеранов отправились в Лас-Вегас, чтобы принять участие в 9 видах спорта на военных соревнованиях ВВС США 2024.