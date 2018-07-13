Савченко подаст иск к ГПУ о защите чести и достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко подаст иск в Генеральную прокуратуру Украины о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом Савченко заявила сегодня вечером на заседании Швеченкивського районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ей ареста еще на 60 суток, передает УНН.
"Меня возмутило больше всего следующее. Вы только вдумайтесь! "На линии разграничения, в зоне проведения операции Объединенных сил увеличилась интенсивность боевых действий в связи с чем подозреваемая Савченко, находясь на свободе, может способствовать указанным органзициям (ЛНР-ДНР - ред.), может способствовать проведению военных действий против украинских военных формирований в том числе на стороне террористов "... Это просто клевета! Это - оскорбление чести, достоинства, о чем я делаю заявление и, наверное, подадим соответствующий иск", - сказала Савченко.
Напомним, прокуратура просит суд продлить Савченко арест еще на 60 суток.