Савченко подасть позов до ГПУ про захист честі та гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Заарештований народний депутат Надія Савченко подасть позов до Генеральної прокуратури України про захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Про це Савченко заявила сьогодні увечорі на засіданні Швеченківського районного суду Києва, який розглядає клопотання прокуратури про продовження їй арешту ще на 60 діб, передає УНН.
“Мене обурило найбільше наступне. Ви тільки вдумайтесь! „На лінії розмежування, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил збільшилась інтенсивність бойових дій у зв’язку з чим підозрювана Савченко, перебуваючи на волі, може сприяти вказаним органзіціям (ЛНР-ДНР — ред.), може сприяти проведенню військових дій проти українських військових формувань у тому числі на стороні терористів“... Це непросто наклеп! Це — образа честі, гідності, про що я роблю заяву і, напевно, подамо відповідний позов”, — сказала Савченко.
Нагадаємо, прокуратура просить суд продовжити Савченко арешт ще на 60 діб.