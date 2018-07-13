Савченко подасть позов до ГПУ про захист честі та гідності

“Мене обурило найбільше наступне. Ви тільки вдумайтесь! „На лінії розмежування, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил збільшилась інтенсивність бойових дій у зв’язку з чим підозрювана Савченко, перебуваючи на волі, може сприяти вказаним органзіціям (ЛНР-ДНР — ред.), може сприяти проведенню військових дій проти українських військових формувань у тому числі на стороні терористів“... Це непросто наклеп! Це — образа честі, гідності, про що я роблю заяву і, напевно, подамо відповідний позов”, — сказала Савченко.

Нагадаємо, прокуратура просить суд продовжити Савченко арешт ще на 60 діб.