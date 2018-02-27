САП обжалует решение суда об отказе в отстранении Труханова с должности мэра Одессы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62311 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75716 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78449 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107047 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100304 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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САП обжалует решение суда об отказе в отстранении Труханова с должности мэра Одессы

САП обжалует решение суда об отказе в отстранении Труханова с должности мэра Одессы

Киев  •  УНН

 • 8115 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует сегодняшнее решение судьи Соломенского районного суда Киева Дмитрия Кратка, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении на два месяца Геннадия Труханова от выполнения обязанностей городского головы Одессы. Об этом по завершению судебного заседания в комментарии журналистам заявил прокурор САП Виталий Кравец, передает корреспондент УНН.

"Понятно, что от такого решения мы не в восторге ... На 99% я могу сказать, что мы, скорее всего, проапелируем это решение. Приведем более пространные доводы, чтобы склонить судебные весы на свою сторону", - сказал Кравец.

Напомним, суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.

26 февраля Апелляционный суд Киева отказался менять Труханову меру пресечения, оставив в силе решение суда первой инстанции.

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