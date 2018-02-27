САП обжалует решение суда об отказе в отстранении Труханова с должности мэра Одессы

"Понятно, что от такого решения мы не в восторге ... На 99% я могу сказать, что мы, скорее всего, проапелируем это решение. Приведем более пространные доводы, чтобы склонить судебные весы на свою сторону", - сказал Кравец.

Напомним, суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю.

26 февраля Апелляционный суд Киева отказался менять Труханову меру пресечения, оставив в силе решение суда первой инстанции.