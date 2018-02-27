САП оскаржить рішення суду про відмову у відстороненні Труханова з посади мера Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить сьогоднішнє рішення судді Солом’янського районного суду Києва Дмитра Кратка, яким було відмовленно у задоволенні клопотання про відсторонення на два місяці Геннадія Труханова від виконання обов’язків міського голови Одеси. Про це по завершенню судового засідання у коментарі журналістам заявив прокурор САП Віталій Кравець, передає кореспондент УНН.
“Зрозуміло, що від такого рішення ми не в захваті... На 99% я можу сказати, що ми, скоріше за все, проапелюємо це рішення. Наведемо більш розлогі доводи, щоб схилити судові терези на свій бік”, — сказав Кравець.
Нагадаємо, суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Г.Труханову і його заступнику.
26 лютого Апеляційний суд Києва відмовився змінювати Г.Труханову запобіжний захід, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.