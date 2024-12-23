Самолет совершил экстремальную посадку в Белфасте из-за погодных условий

ukenru
Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 104431 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 149975 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 234950 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 194327 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 180097 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 144024 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 160567 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 180372 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195235 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 310869 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Отреставрированный фонтан Треви в Риме снова открыт: что изменится для туристов

Отреставрированный фонтан Треви в Риме снова открыт: что изменится для туристов

 • 24573 просмотра
Трамп заявил о готовности путина к встрече с ним и обсуждению войны в Украине

Трамп заявил о готовности путина к встрече с ним и обсуждению войны в Украине

 • 43276 просмотра
Украина под атакой: вражеские дроны зафиксированы сразу в пяти регионах

Украина под атакой: вражеские дроны зафиксированы сразу в пяти регионах

 • 33839 просмотра
Россияне пугают ударить по Киеву новыми баллистическими ракетами из КНДР: в ЦПД призвали не поддаваться провокациям

Россияне пугают ударить по Киеву новыми баллистическими ракетами из КНДР: в ЦПД призвали не поддаваться провокациям

 • 33545 просмотра
"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы

"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы

 • 24625 просмотра
публикации
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 104427 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 140484 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 234940 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 310868 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 224334 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 79758 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 99224 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 102974 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 102251 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 102709 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Самолет совершил экстремальную посадку в Белфасте из-за погодных условий

Самолет совершил экстремальную посадку в Белфасте из-за погодных условий

Киев  •  УНН

 • 5230 просмотра

Read in English

В аэропорту Белфаста самолет Emerald Airlines совершил жесткую посадку из-за сильного ветра, сломав переднюю стойку. На борту находились только 4 члена экипажа, аэропорт временно закрыли.

Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста из-за сильного ветра. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило издание Daily Mail, пишет УНН.

Детали

На борту не было никого, кроме четырех человек экипажа. По предварительным данным, они не пострадали.

Во время посадки сломалась передняя стойка самолета. После происшествия аэропорт временно закрыли и объявили там чрезвычайное положение. Туда также направились медики и полиция.

Все входящие и исходящие рейсы отменили. Некоторые рейсы также перенаправили из Белфаста в другие аэропорты, включая рейс British Airways из Лондон-Сити и рейс Aer Lingus из аэропорта Лидс-Брэдфорд.

Миллионы путешественников в Британии столкнулись с проблемами во время самых загруженных выходных года, поскольку ветер со скоростью 82 мили в час вызвал хаос на дорогах, паромах и железнодорожном сообщении Великобритании.

Напомним

В бразильском городе Грамаду разбился пассажирский самолет, погибло 9 человек на борту. Самолет задел дымоход, врезался в дом и упал на мебельный магазин, еще 15 человек пострадали от дыма.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира