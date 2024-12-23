Самолет совершил экстремальную посадку в Белфасте из-за погодных условий
Киев • УНН
В аэропорту Белфаста самолет Emerald Airlines совершил жесткую посадку из-за сильного ветра, сломав переднюю стойку. На борту находились только 4 члена экипажа, аэропорт временно закрыли.
Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста из-за сильного ветра. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщило издание Daily Mail, пишет УНН.
Детали
На борту не было никого, кроме четырех человек экипажа. По предварительным данным, они не пострадали.
Во время посадки сломалась передняя стойка самолета. После происшествия аэропорт временно закрыли и объявили там чрезвычайное положение. Туда также направились медики и полиция.
Все входящие и исходящие рейсы отменили. Некоторые рейсы также перенаправили из Белфаста в другие аэропорты, включая рейс British Airways из Лондон-Сити и рейс Aer Lingus из аэропорта Лидс-Брэдфорд.
Миллионы путешественников в Британии столкнулись с проблемами во время самых загруженных выходных года, поскольку ветер со скоростью 82 мили в час вызвал хаос на дорогах, паромах и железнодорожном сообщении Великобритании.
Напомним
В бразильском городе Грамаду разбился пассажирский самолет, погибло 9 человек на борту. Самолет задел дымоход, врезался в дом и упал на мебельный магазин, еще 15 человек пострадали от дыма.